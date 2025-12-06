太陽の表面に、落下する人物のシルエットが写り込んだ写真作品「イカロスの墜落」/Andrew McCarthy/cosmicbackground.io（CNN）米アリゾナ州最大の乾燥湖底、ウィルコックス・プラヤに立つ天体写真家アンドルー・マッカーシー氏は、貨物列車が轟音（ごうおん）を響かせて通り過ぎる中、気持ちを静めていた。準備に何カ月もかけたこのショットが、埃（ほこり）で霞（かす）んでしまう不安を抱きつつ。11月のある朝、取り囲む群衆は