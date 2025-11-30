橋本環奈（26）との“地方デート”を昨年10月に「週刊文春」に報じられた中川大志（27）が11月30日放送のTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する。【もっと読む】月9「ヤンドク！」決定の橋本環奈 ドラマは「得意分野」と「苦手分野」混在の様相2人の熱愛が初めて報じられたのは、2022年10月。人気急上昇中の橋本のお相手が、当時、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出演し、好感度を爆上げしていた中川ということ