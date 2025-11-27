米津玄師の「IRIS OUT」ミュージックビデオが、11月27日午前8時27分にYouTubeでの再生回数1億回を突破した。9月15日の公開からわずか73日での達成となり、「Lemon」の105日という記録を大きく更新。自身最速での1億再生突破を果たした。【動画】自身最速で1億回再生を突破！米津玄師「IRIS OUT」ミュージックビデオさらに、公開から72日間のうち67日間にわたって“人気1位のミュージックビデオ”の座を維持し続けるという快挙