¤¢¤Î¡Ö´±Å¡´±Î½¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Áí³Û21Ãû±ßÄ¶¤Î·ÐºÑÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¹ñ²È¼çÆ³¤ÎÀïÎ¬Åê»ñ¤Ç·ÐºÑ¤Î¹âÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡×¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£ºâÌ³¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á²â¤¬´Ø¤Î¼çÍ×´±Ä£¤¬ÂÐ±þ¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯Ãæ¡¢ÆÈ¤ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤À¤±¤Ï¡¢¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î²ûÅá¤Ç¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¼óÁêÈë½ñ´±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿º£°æ¾°ºÈ»á¡Ê1982