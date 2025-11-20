ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「またか…」大分市佐賀関の大規模火災 30年前にも発生 大分県 火事・火災 国内の事件・事故 TOSテレビ大分 「またか…」大分市佐賀関の大規模火災 30年前にも発生 2025年11月20日 21時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 約170棟の建物が焼ける大規模な火災が発生した大分市佐賀関 30年前にも大規模な山火事が起き、山林20ヘクタールが焼けていた 住民からは「またか。今度は民家かという感じ」との声もあがっていた 記事を読む おすすめ記事 草間リチャード敬太 Aぇ！group脱退「1年前から心の病」明かす 活動休止中もSTARTO退所せず 2025年11月20日 18時15分 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 93歳男性が女子大学生の自転車にはねられ意識不明 坂を下った先のバス停付近「自転車通行可」の歩道 その通行ルールとは？ 2025年11月20日 11時33分 都立小児総合医療センターが「ウィッシュリスト」公開→「空っぽ」の声相次ぐ 実は一晩ですべて寄付...SNS安堵の声 2025年11月20日 19時13分 佐野岳が全治９カ月の重傷 ＴＢＳ「最強スポーツ男子頂上決戦」収録で 跳び箱１７段で着地右足ひねる 2025年11月20日 13時21分