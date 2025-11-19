誰もが独創的な魅力に足を止めた！ 日本を代表する新世代センチュリー Japan Mobility Showでのプレゼンテーションでは、これまでトヨタの最上級車種の名前として使われてきたセンチュリーを単に車名とするのではなく、新しいハイエンドのブランドに進化させることが明らかにされた。そして、センチュリーブランドの新車種になるであろう「新型センチュリークーペ」がお披露目された。豊田章男会長は、『ジャパン