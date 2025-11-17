新色を追加したジムニー ノマド 2025年1月の受注開始からすぐに5万台を超える大量の注文が殺到し、すぐに受注が停止されてしまったジムニーノマド。来年早々にも新たな供給計画を策定し、受注を再開すると発表するとしている。「本格的な悪路走破性を持つ5ドア コンパクトクロカン4×4」を基本コンセプトに、ジムニーシリーズ最大の魅力である悪路走破性を維持しながら、リヤドアの採用やホイールベースの延長などによ