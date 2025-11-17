スズキ ジムニー ノマド　2026年1月30日受注開始！　Japan Mobility Show 2025

新色を追加したジムニー ノマド

2025年1月の受注開始からすぐに5万台を超える大量の注文が殺到し、すぐに受注が停止されてしまったジムニーノマド。来年早々にも新たな供給計画を策定し、受注を再開すると発表するとしている。

「本格的な悪路走破性を持つ5ドア コンパクトクロカン4×4」を基本コンセプトに、ジムニーシリーズ最大の魅力である悪路走破性を維持しながら、リヤドアの採用やホイールベースの延長などにより、後席の居住性・快適性向上を実現した4人乗りのモデルだ。

外観デザインは、ジムニーのシンボルである5スロットのフロントグリルにガンメタリックの塗装とメッキの縁取りを施すことで、上質感を表現した。また、車体色は鮮やかなパールレッドの質感がエネルギッシュでアクティブな印象のシズリングレッドメタリック（写真）のほか、新色を設定し全6色のラインアップとするとのこと。

◼️スズキ ジムニーノマド ボディサイズ：全長3,890mm x 全幅1,645mm x 全高1,725mm

スズキ ジムニー ノマド新車情報