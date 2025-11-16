国内ＦＡ権を行使せずに残留する巨人の中川皓太投手（３１）が１５日、Ｇ球場で決断の決め手を明かした。ＦＡ宣言すれば他球団が獲得に乗り出す可能性は高かったが「ジャイアンツで日本一になれていないことが大きかった。（球団から）来年も必要な戦力と言っていただいて、すごくうれしかった」と決意を新たにした。１０年目の今季は６３登板で防御率２・２４、キャリアハイの３６ホールドと安定した投球を披露。来季もブルペ