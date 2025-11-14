２０２６年北中米Ｗ杯欧州予選Ｄ組第５戦（１３日＝日本時間１４日）、フランスはホームのウクライナ戦にエースＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）の２ゴールなど４―０で圧勝し、８大会連続１７度目の出場権を獲得した。エムバペはＷ杯出場を決めたことに「プライド。決して当たり前と思わないでほしい」とし「私たちは可能な限り賢明に行動し、何よりも記念試合であることを念頭に置いていました。ピッチ上では仕