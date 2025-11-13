ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 映画「国宝」が興収170億円を突破、実写邦画歴代1位が確実に 国宝（映画） 踊る大捜査線 エンタメ・芸能ニュース デイリー新潮 映画「国宝」が興収170億円を突破、実写邦画歴代1位が確実に 2025年11月13日 11時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 映画「国宝」の興行収入が170億円を突破したと、デイリー新潮が報じた これまでの実写邦画興収歴代1位は「踊る大捜査線 THE MOVIE2」で173.5億円 追い抜くのは時間の問題とされ、「ここまで大化けするとは」と映画ライター 記事を読む おすすめ記事 【全文】夫婦で「ばけばけ」出演 柄本時生＆さとうほなみが結婚「本日入籍いたしました」 2025年11月13日 10時34分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 【全文】北京五輪柔道金メダリスト・石井慧「死を覚悟した」医療トラブルで一時″寝たきり″を衝撃告白 2025年11月13日 8時0分 3年前に行方不明に 当時中学3年生だった梶谷恭暉さん「大好物の唐揚げを作って待っていた」我が子の帰りを待ち続ける母親は【岡山】 2025年11月13日 7時54分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分