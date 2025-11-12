人気温泉地の大分県由布市に大手不動産会社が手がける九州初進出のリゾートホテルがオープンします。最大のコンセプトが愛犬と一緒に宿泊できることです。 【写真を見る】愛犬と泊まれるホテル「レジーナリゾート」大分・由布院に開業へ食事も一緒に、全室温泉付き 由布市湯布院町に11月16日開業する「レジーナリゾート由布院」。東京建物グループが愛犬と一緒に宿泊できるシリ