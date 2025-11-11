Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¤¬11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBest Friend¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¡¢Perfume¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡ª¾Ð¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤Î»ä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Õ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¢Ç¯Æâ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëPe