海外の富裕層の誘致につなげようとプライベートジェットを活用した、大分県湯布院の旅行プランが6日から販売され、これに合わせてオープンフライトが披露されました。 【写真を見る】プライベートジェットで極上の旅を大分湯布院、富裕層向け新旅行商品モデルプランは185万円から この商品はインバウンドを対象に、大分での滞在と移動の質を高め、旅行価値を向上させようと、東京の「Japanticket」が企画