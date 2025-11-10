交通事故防止に成果を上げたとして、大分県内50の事業所が「優秀安全運転事業所」として受賞し、警察から表彰状が贈られました。 【写真を見る】交通事故防止で成果“優秀安全運転”県内50事業所が受賞大分 この取り組みは、県警と自動車安全運転センター県事務所が、従業員20人以上の事業所を対象に、交通事故や違反の発生率を審査して表彰するものです。 今回は、5月から8月までの4か月間で県内50の事業所が受賞（