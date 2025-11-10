ニューストップ > 国内ニュース > NHK党・立花孝志容疑者逮捕 元兵庫県議の妻が会見「今はほっと」 立花孝志 時事ニュース FNNプライムオンライン NHK党・立花孝志容疑者逮捕 元兵庫県議の妻が会見「今はほっと」 2025年11月10日 6時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 立花孝志容疑者が、死亡した元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで逮捕された 元県議の妻は会見を開き、「主人の仏前に報告しました」とコメント 「不安、心配もありましたが、今はほっとしております」と話した 記事を読む おすすめ記事 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ 2025年11月8日 10時27分 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴 「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分 「おれ、思わずムラムラしちゃったよ」…埼玉「一家四人殺害事件」犯人の“異常な欲望” 兄の家族を襲った犯人が“義姉を最初に殺害”した理由 2025年11月9日 8時11分 中国の駐大阪総領事、高市首相に「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやる」 「台湾有事」めぐり暴言→削除 2025年11月9日 22時0分 オズワルド伊藤 イワクラとの破局は「98％俺が悪かった。ストレスを与えすぎた」 理由を赤裸々告白 2025年11月9日 17時26分