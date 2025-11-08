阪神の和田豊ヘッドコーチ（63）が8日、高知県安芸市での秋季キャンプに合流。練習前に円陣で約3分間熱弁した。元監督で、今季は1・2軍打撃巡回コーディネーターを務めた和田氏は6日、ヘッドコーチに就任を発表。藤川監督から「連覇のために力を貸してください」と要請を受け、監督として日本シリーズ進出経験者の「監督―ヘッド」の球団史上初のタッグが実現した。