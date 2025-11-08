今年11月5日、総合商社の2025年度中間決算が出揃った。三菱商事や三井物産など大手5社のなかでも一際目立つ好業績となったのが「伊藤忠商事」だ。同社の中間決算は、純利益が前年同期14％増の5002億円。5000億円の大台を超え、中間期としては過去2番目に高い値を示した。市場予想平均（4950億円）を上回ったことに市場も好感し、株価は上場来高値を更新。時価総額では三菱商事を抜き、総合商社トップに立った形となる。この伊藤忠