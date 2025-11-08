強風で中止されたイベントの前売りチケット代が返金されないのは不当だとして、特定適格消費者団体のＮＰＯ法人「消費者支援機構関西」（大阪市）がイベント会社に返金義務があることの確認を求めた訴訟で大阪地裁は７日、返金義務を認める判決を言い渡した。イベント会社は「スターリーナイトカンパニー」（神戸市）。消費者支援機構関西が、多くの消費者に代わって提訴できる消費者裁判手続特例法に基づき被害回復を求めてい