ジャングルポケット太田博久と近藤千尋といえば、誰もがうらやむ“おしどり夫婦”。8歳と6歳という2人の娘を愛情いっぱいに育てる姿は広くSNSで知られているが、そんな2人に関する“ある動画”が拡散されている。【写真】ジャンポケ太田の妻、“不自然すぎる”出産直後写真夫の“風呂掃除”報告にイラつく妻11月4日、あるXユーザーが《夫のイライラする報告 『洗っておいたから!』じゃなくて『洗っておいたから大丈夫だからね