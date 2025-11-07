ジャングルポケット太田博久と近藤千尋といえば、誰もがうらやむ“おしどり夫婦”。8歳と6歳という2人の娘を愛情いっぱいに育てる姿は広くSNSで知られているが、そんな2人に関する“ある動画”が拡散されている。

【写真】ジャンポケ太田の妻、“不自然すぎる”出産直後写真

夫の“風呂掃除”報告にイラつく妻

11月4日、あるXユーザーが《夫のイライラする報告 『洗っておいたから!』じゃなくて『洗っておいたから大丈夫だからね〜』とかに言い換えてくれたら素直にありがとうって言えるのに 男ってなんでこういう言い方しか出来ないの?》と、怒りまじりに投稿した。

「その投稿に添えられていたのは、2021年12月6日にオンエアされたTBS系のバラエティ番組『100%!アピールちゃん』の切り抜き動画でした。約30秒の映像には近藤さんが慌ただしく家族の料理を作っている向こうから、太田さんが『お風呂洗っといたから』と報告をしたのです」（テレビ誌ライター、以下同）

これに近藤は「うん、ありがとう……」と言いながら少しテンションを落として「洗っといた報告……」とポツリ。イラつきをおさえながら、無言のまま料理を再開した。

近藤とこの映像を拡散したXユーザーは「お風呂洗っといたから」という言い方にカチンときたようだ。これに呼応するように他のフォロワーも続々と“参戦”し、家事シェア論争が勃発。

《太田さんは単純に掃除が重複しないように報告したんだと思いますが…》

《いつも奥さんが掃除してて夫が今回やったなら普通に褒めてあげるべきでは?》

《風呂洗ってなんでイライラされなきゃいけないの?》

と、太田を擁護する声がある一方で、

《｢洗っておいたから!｣→｢で?｣》

《それを言われたところで“だから何?”といった感情にしかならない》

《こういう報告本当いらん ありがとうって感謝されたいんだろうけど一緒に生活してるんだからやって当たり前だし 私は全然報告してないじゃん》

といった趣旨の、おそらく女性によるものと思われる投稿にネットがさらに大荒れ。

「《「で?」はやばいやろ》《で?とかじゃなくてありがとうだろうが、感謝もできんのか》など、もはや太田・近藤夫妻とは関係のないところで論争が続いています」

このときのオンエアについて放送作家が語る。

「制作側の意図としては、『近藤さんが仕事や家事で忙しいけど太田さんは手伝ってる?』という目線でVTRを作ったものと思われます。当時もこの模様がネットニュースになるなど話題になっていましたが、4年後、このやり取りを見つけたXユーザーが再び“俎上”に載せ、再炎上してしまったようですね」

本人たちのあずかり知らぬところで起きた炎上騒ぎ。近藤はこれを知ってか知らずか、11月5日にInstagramを更新。6歳になった次女を家族で祝ったときの幸せそうな写真を投稿した――