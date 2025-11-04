10月28日、都内・赤坂御苑で天皇、皇后両陛下が主催する秋の園遊会が開かれた。成年式を終えられたばかりの秋篠宮家の長男・悠仁さま（19）は「学業優先」を理由に欠席されたが、実はもう一つ、秘めた事情があったという。＊＊＊【写真を見る】眉毛をつり上げ、目を細めて…ニコニコ笑顔で「家庭円満アピール」に余念がない紀子さま「園遊会に出ない」と決めたのはご本人令和に入って、両陛下主催の園遊会は今回で6度目と