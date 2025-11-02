阪神の中野拓夢内野手（２９）が１日、次期選手会長に村上頌樹投手（２７）を推薦した。「今年で辞めるつもりです。村上に託そうかなと考えています」と２４年から２年間務めた選手会長を後輩に譲る考えを明かした。２３年のオフに近本から受け取ったバトン。「苦労は個人的にもありましたけど、先輩にも支えてもらいながら、何とかやってこられた」。まだ正式に決まったわけではないが、後任の選定を始めている。有力候補に挙