¡Ö¥È¥¥¡¼¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥¤¡×¼ê½Ñ¤Ç»ëÎÏ¤ò²óÉü/CNN¡ÊCNN¡Ë¥«¥Ê¥À¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø³ÑËì³°²Ê¤ÇÎ×¾²½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥â¥í¥Ë¡¼»á¤Ï¤µ¤­¤´¤í¡¢´µ¼ÔËÜ¿Í¤Î¡Ö»õ¡×¤ò´ã¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤ì¤Ê¼ê½Ñ¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Î»ëÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï13ºÐ¤Î»þ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹çÃæ¤Ë¥¤¥Ö¥×¥í¥Õ¥§¥ó¡Ê¾Ã±êÄÃÄËÌô¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Î°ì¼ï¡Ë¤òÉþÍÑ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÉþÍÑ¤·