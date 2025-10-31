東京六大学野球リーグの慶大は３０日、令和７年度卒業生の進路先を発表。「プロ志望届」を提出しながら１０月２３日のドラフト会議で指名漏れした右の強打者・常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）はゴールドマン・サックスに就職することになった。常松は１８３センチ、８８キロの恵まれた肉体から強烈な打球を生み出すスラッガー。今春リーグ戦では３本塁打、今秋も１本塁打と神宮の杜にアーチをかけている。１１月１日