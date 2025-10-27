2025年10月27日放送のNHK『あさイチ』は「”グレー”なハラスメント」特集です。そこで、精神科医の藤野智哉先生が自分や他人の負の感情との向き合い方を説いた著書より記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊日々の暮らしのなかで「怒り」「悲しみ」「恐れ」などの「負の感情」に振り回されていませんか？精神科医の藤野智哉先生は、「『自分の感情を自分でコントロールする感じ』がもてれば、気持ちがラクになり、生きやすくなること