ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」（年末放送予定）の収録で、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平が骨折したことが２６日、わかった。同局が報道機関向けの書面で発表した。書面でによると「１０月２６日（日）９：００頃、神奈川県青葉区緑山スタジオ敷地内のオープンセットにおいてＳＡＳＵＫＥの番組収録を行っておりました所、長田庄平さんが１ｓｔステージ挑戦中第２エリアのローリングヒルに飛び移る