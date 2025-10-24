午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７８５、値下がり銘柄数は７５３、変わらずは７２銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、情報・通信、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは空運、不動産、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS