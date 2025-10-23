機能性も重視したい雨の日コーデ。何を着よう……という雨の日定番の悩みは【ワークマン】の機能性アウターが解決してくれるかも！ 今回は、ガバッと羽織るだけで雨対策とシャレ見えを叶えてくれそうな撥水アウターをご紹介。ワークマンらしい機能性だけでなくデザインにも多彩な工夫が凝らされているので、ぜひチェックしてみて。 ロングシーズン頼れる長袖アウターとベストの2WAY