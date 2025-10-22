【サンパウロ、ワシントン共同】コロンビアの高等裁判所は21日、裁判で証人を買収した罪などで有罪判決を受けたアルバロ・ウリベ元大統領（73）について「証拠が不十分」だとして一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。地元メディアによると、検察側は上訴する見込み。元大統領は親米の政治姿勢で知られ、「政治的な迫害だ」として無実を訴えていた。裁判は左派ペトロ政権とトランプ米政権の関係悪化の要因にもなっている。裁判