テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）の21日放送回には、1000万円で購入した、世界的な画家・藤田嗣治（1886〜1968）の油絵が登場。“超絶値”の結果にスタジオがどよめいた。【Xより】スタジオも絶賛…“1000万円”で購入した藤田嗣治の油絵コレクションは数万点という筋金入りの骨董コレクターである依頼人。お宝は、15年ほど前、地元の画廊で、1000万円で購入した藤田の作品。憧れの作家で、ずっとほし