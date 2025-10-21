国民民主党の小林さやか参院議員は２１日の首相指名選挙の決選投票で、同党で唯一、自民党の高市総裁に投票した。参院事務局が投票結果を公表した。国民民主は決選投票になった場合、無効票となる玉木代表の名前を書くことを申し合わせていた。党幹部によると、小林氏は「戸惑って高市氏の名前を書いてしまった。ミスをした」と説明している。