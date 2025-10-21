ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は10月24日から、子ども向け商品『ハッピーセット』において、「トムとジェリー」「パンどろぼう」のおもちゃ第2弾(各3種)の提供を開始する。第2弾のおもちゃは10月30日までの提供を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。〈10月24日から おもちゃ第2弾が登場〉「ハッピーセット」は、1987年から販売しているマクドナルドの子ども向けメニュー(登場時の名称は「お子さまセ