マクドナルド、ハッピーセット「トムとジェリー」「パンどろぼう」おもちゃ第2弾【10月24日から提供】

ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は10月24日から、子ども向け商品『ハッピーセット』において、「トムとジェリー」「パンどろぼう」のおもちゃ第2弾(各3種)の提供を開始する。

第2弾のおもちゃは10月30日までの提供を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

〈10月24日から おもちゃ第2弾が登場〉

「ハッピーセット」は、1987年から販売しているマクドナルドの子ども向けメニュー(登場時の名称は「お子さまセット」)。「ハンバーガー」「チキンマックナゲット」などのメインメニューに、「えだまめコーン」「サイドサラダ」といったサイドメニュー、ドリンク、おもちゃ(または絵本･図鑑･マンガ)をセットにしたもの。ハッピーセットの店頭価格は税込510円から。デリバリーや一部店舗では価格が異なる。

マクドナルド「ハンバーガー ハッピーセット」

マクドナルドでは「ハッピーセット」のおもちゃを、子どもの発達支援の専門家と一緒に、テーマに沿って開発している。「トムとジェリー」は2025年に85周年を迎えたワーナー･ブラザースのアニメ。今回のハッピーセットのおもちゃでは、作中のトムとジェリーによるお馴染みのドタバタ劇をモチーフにしており、テーブルゲームが楽しめるおもちゃなどを開発した。「パンどろぼう」は人気絵本のキャラクターで、ハッピーセットのおもちゃには今回が初登場。絵本に出てくる有名なシーンを表現したおもちゃや、マクドナルドオリジナルデザインのおもちゃを取りそろえる。

10月24日から提供するハッピーセット「トムとジェリー」「パンどろぼう」のおもちゃ第2弾(各3種)は以下の通り。どのおもちゃがもらえるかはランダムとなっており、選ぶことはできない。

◆ジェリーとさんもくならべ

2人で対戦できるおもちゃ。イチゴかチーズのコマを選び、交互に空いたマスを埋めていき、先に縦、横、斜めのいずれか1列に自分のコマ3個のマークを並べた方が勝ちとなる。どのマスにコマを置けば勝てるのかを考えたりしながら、論理的に思考する遊びが楽しめるという。

マクドナルド ハッピーセット「ジェリーとさんもくならべ」

◆うきわでスーイスイ!トム

浮き輪にのったトムの下にはローラーが付いており、手転がしで遊べる。

マクドナルド ハッピーセット「うきわでスーイスイ!トム」

◆ジェリーとバランスゲーム

三角と四角の形をしたチーズのカードを、交互にバランスよく積み上げる遊びを通して、図形や空間などの認識と手を器用に動かす力を育むとする。

マクドナルド ハッピーセット「ジェリーとバランスゲーム」

◆パンどろぼう ミニこものいれ&シールとメモセット

シールとメモシートが入った小物入れ。付属のシールを好きなところに貼って楽しめる。ケースの底はパンどろぼうのエンボス加工になっており、メモシートを置いて、えんぴつで擦るとパンどろぼうの顔を描くことができる。

マクドナルド ハッピーセット「パンどろぼう ミニこものいれ&シールとメモセット」

◆パンどろぼう まちぶせフィギュア&食パンスタンプ

絵本に登場するシーンを再現したおもちゃ。箱の裏側を食パンの上に置いて押し込むと、パンどろぼうの形に浮かび上がる型押しスタンプが楽しめる。

マクドナルド ハッピーセット「パンどろぼう まちぶせフィギュア&食パンスタンプ」

◆パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア

パンどろぼうの頭に、ハッピーセットボックスがのったフィギュア。パンどろぼうを前後に動かすとハッピーセットボックスが連動して、左右に揺れる仕掛け。動く仕掛けを考えることで、図形や空間などの認識を高めることができるという。

マクドナルド ハッピーセット「パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア」

10月31日からの第3弾では、ハッピーセット「トムとジェリー」「パンどろぼう」第1弾･第2弾で登場した各6種のおもちゃの中から、いずれか1つを提供する。品切れの場合、過去に販売したおもちゃなどを提供する場合がある。おもちゃはランダムで選べない。

なお、10月17日からハッピーセットでおもちゃ以外に選べる本の新作として、ミニ図鑑「未確認生物 UMA図鑑」、絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN 田中達也のニッポン全国見立て旅」の提供を開始した。提供期間は約8週間を予定(なくなり次第終了)。

「未確認生物 UMA図鑑」は、未確認生物「UMA(ユーマ)」が生息する地域ごとに、UMAの大きさ･特徴などの基本データや目撃情報を紹介する図鑑。図鑑に記載された二次元コードをスマートフォンで読み込むと、森でUMAをさがすVRゲームで遊ぶことができる。巻末にはクイズがあるほか、UMAのシールも付いている。

ミニ図鑑「未確認生物 UMA図鑑」

「MINIATURE TRIP IN JAPAN 田中達也のニッポン全国見立て旅」は、Instagramで400万人以上のフォロワーを誇る人気ミニチュア写真家･見立て作家の田中達也さんの「MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)」をもとに構成したマクドナルドオリジナルの特別版。トランプやボタンなど身近なものを全く別の物に見立てるミニチュアアートをハッピーセットの絵本として構成した。日本の四季をめぐる旅を楽しめるほか、アートにまつわるクイズとシールが付属する。

絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN 田中達也のニッポン全国見立て旅」

〈クレジット表記〉

【トムとジェリー】

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & ™ Turner Entertainment Co. (s25)

【パンどろぼう】

(C)Keiko Shibata/KADOKAWA

【絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)田中達也のニッポン全国見立て旅」】

(C)Tatsuya Tanaka (C)Shogakukan

【ミニ図鑑「未確認生物 UMA 図鑑」】

(C)Shogakukan 2025