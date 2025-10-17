関連画像弁護士ドットコム

「なぜ野放しなの？」8回目の逮捕で疑問呼ぶ「再逮捕」の仕組み解説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 女児へのわいせつ容疑などで被告が「8回目の逮捕」されたとの報道
  • SNSでは「なぜ野放しなの？」といった疑問や批判が相次いでいる
  • 弁護士は、身柄拘束が続く中での再逮捕である可能性が非常に高いと説明した
