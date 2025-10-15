【ジャカルタ共同】インドネシア東ヌサトゥンガラ州フロレス島のレウォトビ・ラキラキ山（1584メートル）で14〜15日、大規模噴火が3回起きた。地元メディアによると、周辺の住民ら約8千人が避難した。火山地質災害対策局によると、15日の噴火では噴煙が高さ約1万メートルに上った。火山活動が活発化しており、避難を続けるよう呼びかけている。レウォトビ・ラキラキ山は昨年11月にも大規模噴火し、9人が死亡。その後も断続的