中国人は何を考え、どう行動するのか？講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。本記事では、〈ご飯の食べ方で「品定め」される、中国の宴席が恐ろしい理由…中国の飯局や酒席は「戦場」だった〉に引き続き、出身地別に中国人の素顔をみていきます。※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新