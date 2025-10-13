浙江省杭州市浜江区に住む女性・張さんは、「子供を連れて旅行に行きたいけれど、遠出は難しい高齢の親と同居しており、家で1人で留守番してもらうのも心配」と、大型連休のたびに、「ダブルケア」に悩まされている。新華社が伝えた。しかし、今年の国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に伴う10月1日から8日の8連休では、浜江区の管轄エリアにある介護施設3カ所が、「高齢者向けのショートステイ