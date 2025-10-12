10·î11Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÂÀÅÄ¸÷¤¬ÈÖÁÈÆâ¤ÇÊü¤Ã¤¿¤½¤Î²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÆó¿Í¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥³¥ó¥Ó¡Ø¸Å´õ´ÔÎñ¡Ù¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã¡É¤³¤È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÇúÃÆÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¬¤Á¤ÊÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÐ¾ì»þ¤«¤é¡È¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð»þ¤«¤é¡¢¡Ø»ä¤¬¹­ËöÎÃ»Ò¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢