¡Ö¤Þ¤¿TBS¼Õºá¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤âÊò¤ì¡Ä¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡ÙÂÀÅÄ¸÷¡Ö»ä¤¬ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ç¤¹¡×È¯¸À¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ
¡¡10·î11Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÂÀÅÄ¸÷¤¬ÈÖÁÈÆâ¤ÇÊü¤Ã¤¿¤½¤Î²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÆó¿Í¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥³¥ó¥Ó¡Ø¸Å´õ´ÔÎñ¡Ù¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã¡É¤³¤È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÇúÃÆÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¬¤Á¤ÊÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÐ¾ì»þ¤«¤é¡È¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð»þ¤«¤é¡¢¡Ø»ä¤¬¹ËöÎÃ»Ò¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¾ì¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Þ¤¿ÅÜ¤é¤ì¤ë¤¾¡ª¡¡¼ÕºáÊ¸½ñ¤«¤µ¤ì¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Î¤¤¤¦¡È¤Þ¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1½µ´ÖÁ°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦4Âò¥¯¥¤¥º¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¹ËöÎÃ»Ò¡×¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Ëö¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢TBS¤Ï¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢ºÆÅÙ¡È¹ËöÎÃ»Ò¥Í¥¿¡É¤ò¤³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿ÂÀÅÄ¡£¤À¤¬¡¢Èà¤ÎË½Áö¤Ï¤³¤ì¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤â¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤Ç±ê¾å¤·¤¿¡ØÁÇ¿Í¤¬SNS¤ä¤ë¤Ê¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Í¥¿¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡È´í¤Ê¤¤ÏÃÂê¡É¤ËÉÝµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø»ä¤¬ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÈ¯¸À¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8·î¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢Æ±Æü¤Ë¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎË½Áö¤Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤«¤éSNS¤Ç»¿ÈÝ¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÔÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Î¤È¤³¤í¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Õ¡ÔÀÎ¤Î27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¿¤±¤·¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇX¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¤ä¡¢Èà¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿TBS¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÔÂÀÅÄ¸÷¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÂçÂÎÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç TBS¤Ï¹ËöÎÃ»Ò¤Î¥¯¥¤¥º¤ÎÌäÂê¤Î·ï¤ò¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔTBS¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡© ¤Þ¤ÀÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý¤Î·çÊÒ¤â¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤â¤¦ÂçÅÄ¸÷¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Í¥¿¤Ç¤·¤«¾Ð¤¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Õ
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¤Þ¤¿TBS¼Õºá¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Õ¤Ê¤É¤È¼ºË¾¤ÎÇ°¤¬¸«¤¨¤ëÈ¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤Î·ï¤ÇTBS¤Ï¡¢¡ØÇÐÍ¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½ºßÁÜººÃæ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¡¢¤«¤Ê¤ê½Å¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤Ï´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î·ï¤â¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÍÆ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£ÉÔÌÀÎÆ¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡ÈÏÃÂê¤À¤«¤é¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ØÉÔ¶à¿µ¡Ù¤È¤È¤é¤¨¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈºÝ¡¹¤Î»þ»ö¥Í¥¿¡É¤ÏÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤Éð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëº£²ó¤Ï»ëÄ°¼Ô¤â°Â¿´¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÂÀÅÄ¤Î¡È¹¶¤á¤¿¡É¾Ð¤¤¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£