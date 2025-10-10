ヘンリー王子とメーガン妃は今年の「人道主義者賞」を受賞し、スピーチの中でデジタル時代の子供たちをオンラインで安全に守ることについて懸念していると明らかにした。米ニューヨーク・ポスト紙が１０日、報じた。ヘンリー王子夫妻は９日にニューヨークで開催された慈善団体「プロジェクト・ヘルシー・マインズ」の「世界メンタルヘルスデー・ガラ」で「ヒューマニタリアン・オブ・ザ・イヤー（人道主義者賞）」を授与された