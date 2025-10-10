「この度はお騒がせしており、大変申し訳ございません。『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』は当面、4人で継続していくことになりました。皆さまには変わらずAぇ!groupらしい楽しい放送をお届けしていくので、これからも温かく見守ってくださればと思います」10月8日放送の『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（MBSラジオ）で、こう語ったのはAぇ! groupの末澤誠也（31）。4日にメンバーの草間リチャード敬太（29）が公然わいせつの容疑