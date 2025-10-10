「この度はお騒がせしており、大変申し訳ございません。『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』は当面、4人で継続していくことになりました。皆さまには変わらずAぇ!groupらしい楽しい放送をお届けしていくので、これからも温かく見守ってくださればと思います」

10月8日放送の『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（MBSラジオ）で、こう語ったのはAぇ! groupの末澤誠也（31）。4日にメンバーの草間リチャード敬太（29）が公然わいせつの容疑で逮捕されたことを受け、番組冒頭で騒動を謝罪した。

末澤と一緒に出演したメンバーの佐野晶哉（23）も「僕たちも何が何か分かっていない状態で、まだ整理もついていない」と語りつつ、「どうなっていくか、分からない状況ですけど、必死に前を向こうと頑張っていますので引き続きよろしくお願いします」と涙声で呼びかけていた。

「草間さんは6日午前に送検され、同日午後に警視庁三田署から釈放されました。スーツ姿で三田署の正面玄関から姿を現すと、大勢の報道陣の前で目に涙を浮かべながら謝罪。『ファンに一言お願いします』と声をかけられた際には、『申し訳ございませんでした』と再び頭を下げて号泣していました。グループが所属する『STARTO ENTERTAINMENT』は草間さんの活動休止を発表しており、当面は4人で活動していく見通しです」（スポーツ紙記者）

いっぽう草間の騒動を受けて、テレビ各局も対応に追われている。草間が出演予定だった5日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）は番組内容が差し替えられ、グループのレギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（MBS）は当面の放送休止が発表された。

冒頭の『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』、『あっちこっちAぇ!』（ABCテレビ）、『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（フジテレビ系）は草間を除くメンバー4人によって放送が継続されるが、フジテレビはメディアの取材に12日に初回が放送される『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』を収録し直した上で放送すると回答している。

「テレビ局と同じように、グループを広告起用する企業の間でも対応が分かれているようです。ヘアケア用品『Palty（パルティ）』とスキンケアブランド『Avene（アベンヌ）』は、6日までにグループの肖像や特設サイトを取り下げました。いっぽうグループを『ぷっちょ』のイメージキャラクターに起用する製菓メーカー『UHA味覚糖』では、現在も公式サイトなどにグループの肖像が掲載されており、起用が継続されている状態です」（前出・スポーツ紙記者）

そんななか、グループを応援するファンの間では“ある運動”が広まっているようで――。

「草間さんが逮捕された直後から、ファンの間で『ぷっちょ』シリーズを購入する動きが広がっているんです。草間さんの行いは決して許されるものではありませんが、多くのファンには“窮地に立たされたグループに少しでも貢献したい”という思いがあるようです。

コンビニやスーパーなどに陳列されている商品を箱買いするファンもおり、《#ぷっちょAぇコラボ》などのハッシュタグや購入した商品の写真を添えてSNSで報告し合っています。なかには、すでに売り切れている店舗もあるとか。『UHA味覚糖』の公式通販サイトでも『ぷっちょ』シリーズがすでに18種類ほど品切れとなっており、ファンによる行動が影響しているのかもしれません」（WEBメディア記者）

実際にXでは、「ぷっちょ」を“爆買い”したというファンから、次のような声が上がっている。

《非難も擁護もする気はなくて、ただAぇが好きなことに変わりはない。少しでも力になりたくて、まずはぷっちょを買い占めない程度に買ってきた》

《1軒コンビニ枯らしてきた 愉快なCMがだいすきです Aぇ! groupを起用してくださりありがとうございます！ いただきます》

《微力ながら仕事終わりに近くのスーパーにてぷっちょ枯らしてきました 職場で配ります!》

《少しだけでもAぇ! groupの力になれますように。貢献！！ラス1だった！》

こうしたファンの動きは“異例”ともいえるが、販売元はどのように受け止めているだろうか。本誌が8日に「UHA味覚糖」を取材したところ、9日に広報担当者から文書で回答があった。

まず、草間の逮捕を受けてグループの広告起用をどうするかについての質問には、「引き続き検討を続けてまいりますが、現時点でお答えできることはございません」とのこと。

ファンの間で「ぷっちょ」を購入する動きが広がっていることに対しては「把握しております」と認めつつも、「販売数および売上に関しましては企業秘密に関する事項でもあるため、回答いたしかねますことをご理解ください」とのことだった。

また、ファンの行動に対する見解を求めたところ、「当社といたしましては、ご回答する立場にはないため、ご回答を控えさせていただきます」との回答が寄せられた。

ファンによる草の根活動はグループにとってプラスと出るだろうか、果たして。