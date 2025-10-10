侍ジャパンの井端弘和監督（50）は昨8日、東京ドームで行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本-韓国」（11月15、16日）代表メンバー28人を発表。中でも注目を集めたのが、今季40本塁打、102打点でセ・リーグ打撃2冠を獲得した阪神の佐藤輝明（26）が選出されなかった一方、巨人の岡本和真（29）がメンバー入りしたことだ。【もっと読む】侍J戦士ヤキモキ…パドレス・ダルビッシュの来春WBC出場可否は不透明井端監督