Image: FOSSIL ディズニー時計というと子ども向けという印象が強いですが、熱烈なコレクターも存在するジャンルで、大人の時計ファンでも密かに集めている人が多かったりします。最も人気が高いキャラクターはもちろんミッキーマウス。腕が針になっているミッキー時計は、1933年にアメリカのインガソールという時計会社が初めて製造しました。ミッキーマウスの誕生が1928年ですから、かなり