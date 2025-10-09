極左運動「アンティファ」に関する会議で発言するトランプ米大統領＝8日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、ホワイトハウスで極左運動「アンティファ（反ファシスト）」の取り締まり強化に関する会議を開いた。「左派による暴力とアンティファによるテロが約10年にわたってまん延し、過激化している」と主張。資金提供者も含めて厳しく追及するとして攻撃姿勢を一層強めた。保守系活動家チャー