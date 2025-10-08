これは、夫の無責任な行動によって、家族の未来をかけた貯蓄を失った1人の妻、朋美の苦悩の記録です。子どもの将来や家のローン返済のために始めたはずの投資が、いつしか制御不能なギャンブルへと変貌していく。夫の裏切りと依存に直面し、絶望の中で、朋美が自らの手で家族の生活と、尊厳を取り戻すまでの道のりを描きます。『夫がFXで家計を崩壊させた話』をごらんください。 朋美と夫の健太は、共働きで懸命に家計を支