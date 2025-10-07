東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントに停泊する豪華客船S.S.コロンビア号のメインダイニング「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のスペシャルコースと、おすすめのペアリングワインセットが登場します。優雅なアールヌーヴォー様式の空間で、クリスマスの特別なひとときを過ごせるメニュー