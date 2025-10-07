東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントに停泊する豪華客船S.S.コロンビア号のメインダイニング「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」

「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のスペシャルコースと、おすすめのペアリングワインセットが登場します。

優雅なアールヌーヴォー様式の空間で、クリスマスの特別なひとときを過ごせるメニューです。

東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」

20世紀初頭の豪華客船S.S.コロンビア号にある、格調高い雰囲気のレストラン。

“ディズニー・クリスマス2025”の期間中、クリスマスらしい彩りに満ちたスペシャルコースを提供します。

また、お料理を一層引き立てる、おすすめのペアリングワインセットも用意されています。

“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルコース

価格：9,800円〜14,800円 ※メインディッシュの選択によって価格が異なります。

クリスマスらしい彩りに満ちたスペシャルコースです。

クリスマスツリーをイメージした前菜、オマール海老や帆立貝が目を引く魚料理、赤ワインソースと合わせた肉料理にはトリュフの香りが贅沢なタルトを添えています。

クリスマスカラーに彩られたデザートは、チーズケーキとソルベでさっぱりといただけます。

コース内容：

アペタイザー盛り合わせ

（海老とアボカドのタルタルとキャロットムース、帆立貝のカシスとピスタチオのクルート、ズッキーニとサーモンとチーズのムース）

オマール海老のポワレとバターを香らせたノイリーの白ワインソース

メインディッシュを下記より選択

・ローストビーフ、赤ワインソース アッシュ・パルマンティエのタルト添え

・黒毛和牛サーロインのグリル、赤ワインソース アッシュ・パルマンティエのタルト添え

・黒毛和牛サーロインのグリルとローストビーフ、赤ワインソース アッシュ・パルマンティエのタルト添え

パン

苺とチーズケーキのヴェリーヌ（ピスタチオ入り）、ラズベリーソルベ

コーヒーまたは紅茶

おすすめペアリングワインセット

価格：4,500円

スペシャルコースの料理に合わせてソムリエがセレクトした3杯のワインを楽しめるセットです。

スパークリングワイン

クレマン・ド・ボルドー

梨や桃、柑橘系のアロマと、繊細な泡立ちが、魚介やチーズとの相性が良いバランスの取れたワインです。

白ワイン

シャブリ

シャルドネ100%、フレッシュで果実味のバランスが良く、リッチなソースとの相性が良いワインです。

赤ワイン

クローズ・エルミタージュ

シラー100%。タンニンのしっかりした渋みを感じられる野性的でスパイシーな味わいは、肉料理との相性が良いワインです。

東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で販売される、“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

