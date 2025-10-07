ロジクールが同社のマウス製品の頂点ともいえるフラグシップMX MASTERの新製品を発表した。「MX MASTER 4」として10月30日に発売する。価格はオープンプライスだが直販価格は21,890円となっている。旗艦マウス「MX MASTER 4」 6年ぶりの大型アップデート先代の「MX MASTER 3」は2019年の発売で、その3年後の2022年に静音クリックをサポートした「MX MASTER 3S」としてセミリニューアルしている。今回の「MX MASTER 4」は基本的には